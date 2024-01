Più Lecce che Lazio: 0-0 all’intervallo. Patric ko

Termina a reti inviolate il primo tempo tra Lazio e Lecce. Grande prestazione della squadra di D’Aversa: la prima occasione è per Krstovic con la risposta in due tempi di Provedel su un tiro in diagonale. Poco dopo arriva l’unica vera azione della Lazio: Luis Alberto serve Isaksen di tacco ma la conclusione dello svedese viene miracolosamente respinta da Falcone. Al minuto 24 Sarri è costretto a un cambio forzato: problemi alla spalla per Patric che, dopo un contrasto con Almqvist, non è riuscito a continuare chiedendo il cambio. Al suo posto Alessio Romagnoli. Lecce nettamente meglio dei biancocelesti con cinque calci d’angolo guadagnati, contro gli zero della Lazio.

Foto: Instagram Lazio