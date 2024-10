Più Como del Torino, ma reti inviolate all’intervallo. Infortunio per Sergi Roberto

Reti inviolate al termine della prima frazione di gioco tra Torino e Como. Il primo squillo della gara arriva al 23′ con il recupero di Fadera su Coco, ma Milinkovic-Savic mette una pezza sullo scivolone del difensore granata. Al 34′ arriva la tegola per Fabregas: infortunio per Sergi Roberto. Lo spagnolo si è accasciato a terra dopo una penetrazione in area di rigore. Al 39′ arriva il primo squillo dei ragazzi di Vanoli con la rete di Che Adams, ma l’assistente non ha dubbi e segnala il fuorigioco dell’attacco granata.

Foto: Instagram Torino