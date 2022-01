Pistoiese, un caso di positività al Covid-19. La nota

La Pistoiese ha comunicato un caso di positività al Covid-19 nella prima squadra, la nota del club: “La U.S. Pistoiese 1921 comunica che dai controlli effettuati in data odierna alla ripresa degli allenamenti è stato riscontrato un caso di positività al COVID-19 nella Prima Squadra. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in contatto con l’autorità sanitaria di riferimento”