Pisilli: “Un sogno essere in prima squadra. Cercherò di rimanerci a lungo”

Niccolò Pisilli giovane calciatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il ritiro con la prima squadra.

Queste le sue parole: “Sicuramente è stata una buona prestazione della squadra. Un’altra amichevole che, dopo tre giorni, ci consente di mettere ancora più minuti nelle gambe. Abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a vincere ed è andato tutto bene”.

Che esperienza è essere aggregato alla prima squadra?

“Un sogno che si avvera. Dopo 10 anni di Settore Giovanile, stare qui è il motivo per cui ho lavorato per 10 anni e farò di tutto per rimanerci il più a lungo possibile”.

Foto: Instagram Roma