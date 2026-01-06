Pisilli: “Siamo soddisfatti del quarto posto, posso migliorare ancora”

06/01/2026 | 20:53:44

Pisilli ha parlato a Sky Sport dopo Lecce-Roma: “Potevo fare una partita ancora migliore, ovviamente c’è sempre da migliorare. Era la mia prima partita da titolare in campionato, forse non avevo tutti i 90 minuti nelle gambe, ma mi ha fatto molto bene giocare una partita intera. Penso che se all’inizio ci avessero detto che alla fine del girone d’andata saremmo stati quarti, per noi sarebbe stata una bella cosa. Ovviamente si può sempre puntare più in alto, però arrivare quarti già alla fine del girone d’andata, e continuare così fino alla fine del campionato, significherebbe Champions. Per noi è un traguardo importante”.

Foto: Instagram Roma