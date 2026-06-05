Pisilli: “Rappresentare l’ Italia è sempre un onore. Baldini uomo vero”

05/06/2026 | 16:17:33

Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

Le sue parole: “Siamo qui e abbiamo una grande occasione, dobbiamo solo stare tranquilli e pensare a giocare. È sempre un onore indossare questa maglia”.

Il ruolo di Baldini? “Il mister è una persona molto vera, sincera, che ci trasmette dei valori profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio, sta a noi recepirli. Nelle due ore, due ore e mezzo di allenamento quotidiano, ci dice che dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori e come uomini”.

Le convocazioni azzurre con tutti quelli dell’Under 21? “Spero ci sarà sempre più spazio per i giovani italiani perché in tanti abbiamo dimostrato durante l’anno, anche con i club, di essere dei grandi calciatori”.

La delusione del ko contro la Bosnia? “È stata una grandissima delusione, ci tenevamo tutti a giocare il Mondiale quest’estate. Dentro il campo abbiamo dato tutto quello che avevamo, poi una serie di episodi e circostanze hanno condizionato la gara. Ma la squadra era al 100% focalizzata sull’obiettivo”.

L’assist per il gol di Esposito col Lussemburgo? “Pio è un grandissimo calciatore, ma oltre a lui qui ci sono tanti altri grandi giocatori. Con il Lussemburgo tutta la squadra si è comportata bene, all’inizio forse c’erano un po’ di emozione e tensione, poi però abbiamo rotto il ghiaccio”.

La sua stagione in crescendo con Gasperini? “Accomuno il mister a Baldini nel voler andare a prendere alti gli avversari, nel pressing e nella ricerca di essere sempre propositivi. All’inizio ho avuto difficoltà a trovare spazio, ma ho sempre cercato di dare il massimo negli allenamenti e recepire al meglio le cose che il mister mi chiedeva. A dicembre ho avuto delle possibilità in più e penso di essermele giocate bene”.

Foto: Instagram Roma