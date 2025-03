Pisilli: “Non pensavo che Saelemaekers fosse così forte”

Il centrocampista della Roma Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportWeek. Ha aperto il suo intervento elogiando il compagno di squadra Dybala: “In campo, lo vedete tutti. Fuori è ancora meglio, è un campione che aiuta tutti e ha sempre una parola buona. Se ne potrebbe fregare, invece è un esempio in tutto quello che fa”. Mentre sui nuovi acquisti dice: “Sono tutti grandi giocatori, ottimi acquisti. Forse non pensavo che Saelemaekers fosse così forte”. Chiude con un pensiero sulla Nazionale e sul ct Spalletti: “Quando un bambino inizia a giocare, sogna esattamente questo. So che per me adesso il sogno si è trasformato in obiettivo, ma so pure che per raggiungerlo devo lavorare tanto, migliorarmi ancora, la concorrenza è molto alta. Nello spogliatoio c’è voglia di rivalsa, non è possibile che una Nazionale come quella italiana manchi il Mondiale per la terza volta, chi veste quella maglia lo Sto arrivando! perfettamente. Per lui ho una stima enorme, mi ha fatto esordire e posso solo ringraziarlo. Mi ha sorpreso la sua gestione del gruppo, lo ascoltano tutti. Riesce a trasmettere il suo pensiero in poco tempo, non è per niente facile”

Foto: Instagram Roma