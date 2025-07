Pisilli: “L’anno scorso ero da valutare, oggi il mister ha già un’idea più chiara di me. La Roma? Va meritata stagione dopo stagione”

17/07/2025 | 14:15:14

Nel cuore del ritiro estivo della Roma a Trigoria, sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni ufficiali del club per fare il punto sulla preparazione in vista della stagione 2025-26: “Il mio primo ritiro da grande? No, non mi offendo se lo chiamano così, ma in realtà non mi sento ancora un grande. Rispetto all’anno scorso però sono cresciuto: ho vissuto una stagione tra i professionisti, e questa preparazione arriva dopo aver già fatto esperienza in campo con i ‘grandi’. L’anno prima ero solo un giovane in prova, ora invece arrivo con un bagaglio diverso”. Pisilli ha sottolineato l’importanza di dimostrare ogni anno il proprio valore per meritare la maglia giallorossa: “Sì, ho avuto l’occasione di giocarmi le mie carte, ma la Roma va meritata stagione dopo stagione. Stavolta però parto da una base più solida: lo scorso anno ero un Primavera tutto da valutare, oggi magari il mister ha già un’idea più chiara di me”. Il centrocampista classe 2004 ha ripercorso anche il suo incredibile percorso della scorsa stagione, chiusa con oltre 40 presenze in prima squadra: “All’inizio, durante il ritiro, non mi aspettavo nemmeno di rimanere. Lo speravo con tutto me stesso e ho dato tutto per provarci, ma non mi sarei mai immaginato di avere così tanto spazio”. Alla domanda su quale sia stata la partita della svolta, Pisilli ha risposto con umiltà e consapevolezza: “Non c’è una gara in particolare. È stato un processo graduale: più giocavo, più mi rendevo conto che potevo starci. Era un sogno giocare in Serie A con la Roma, ma anche una prova che dovevo superare per dimostrarlo prima di tutto a me stesso”.

Foto: Instagram Roma