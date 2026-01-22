Pisilli: “Giocare per la Roma è un sogno, ma quando trovi poco spazio fai delle riflessioni”

Niccolò Pisilli ha parlato a Sky Sport al termine del match contro lo Stoccarda: “Sono contento, era un po’ che non trovavo il gol con la Roma e sono molto contento soprattutto per la vittoria, perché ci serviva e così molto probabilmente vedremo un turno di playoff. Se somiglio a Marchisio o Tardelli? Marchisio ho visto un po’ di più, Tardelli per età ovviamente non l’ho potuto vedere, però io è un anno che gioco coi grandi, loro hanno vent’anni, una carriera alle spalle incredibile, quindi è molto presto per essere solo accostato a loro. Giocare per la Roma è un sogno, io sono tifoso romanista, però penso che ogni giocatore vuole giocare e quando trovi meno spazio fai delle riflessioni, ma adesso sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all’ultimo giorno che starò qui sono 100% focalizzato sulla Roma”.

