Pisilli è il giovane del mese di maggio della Serie A. De Siervo: “Un altro grande talento del vivaio Roma”

21/05/2026 | 22:25:01

Il premio Rising Star Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Roma, Niccolò Pisilli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Roma, in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Il vivaio della Roma ha prodotto un altro grande talento – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A <strong>Luigi De Siervo </strong>- Niccolò Pisilli ha completato in questa stagione un ulteriore step di crescita, ritagliandosi sempre più spazio nello scacchiere tattico di Gasperini. Il giovane calciatore romano incarna tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, abile negli inserimenti e capace di essere decisivo anche in zona gol, senza far mai mancare il suo contributo di grinta e dinamismo. A 21 anni Pisilli è una vera Rising Star della Serie A, un giocatore pronto a consacrarsi nel solco della tradizione dei grandi centrocampisti italiani che han vestito i colori giallorossi”.

Foto: Instagram Roma