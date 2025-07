Pisacane: “Vogliamo che i tifosi si sentano rappresentati dal Cagliari. Metteremo in campo cuore e fame”

14/07/2025 | 19:06:32

Fabio Pisacane, nuovo tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni del sito del club rossoblù, presentando la nuova stagione: “Lavoro, identità e spirito di squadra. Sono tre concetti che devono rappresentarci, portandoci a lasciare traccia del nostro cammino, che è appena iniziato, andando a costruire un progetto significativo con volontà comune. Oltre al risultato finale, ovviamente, vogliamo che alla fine la gente possa dire che si sente rappresentata da questo gruppo. Per questo non potremo mai prescindere dal mettere in campo la nostra fame, intensità, cuore, orgoglio”.

Foto: instagram Pisacane