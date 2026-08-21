Pisacane: “Trepy? Momenti terribili, domani sarebbe partito titolare. Fadera? Un’ulteriore freccia nell’arco”

21/08/2026 | 13:40:37

Alla vigilia della trasferta in casa del Parma, Fabio Pisacane ha presentato la sfida del suo Cagliari in conferenza stampa.

Sulla settimana scioccante: “Sicuramente non è stata una settimana facile. Abbiamo passato momenti terribili, per fortuna il risveglio di Yael è stata la notizia più bella che potessimo ricevere. Non abbiamo mai smesso di sperarci e di stargli vicino. Yael ci ha ricordato ancora una volta che la partita più importante è quella della vita. Io in settimana ho analizzato la gara facendo un’analisi sul Parma e post Arezzo e l’ho analizzata come se il ragazzo fosse con noi. Lo aspettiamo e non vediamo l’ora, anche se sappiamo che in questo momento bisogna avere pazienza. Ciò che ho detto a Trepy lo custodisco dentro al cuore, come è giusto che sia. Entrare in una rianimazione mi ha portato dietro nel tempo di 27 anni. Gli auguro una carriera migliore della mia e di riprendere il cammino come è successo a me”.

Sul Parma: “Il Parma è una squadra organizzata, con un allenatore che da un anno porta avanti idee. Una squadra intensa, fisica. Ha venduto alcuni giocatori importanti, come era successo lo scorso anno, complimenti a loro per come portano avanti la programmazione. Le prime di campionato portano entusiasmo, tensione e responsabilità. Noi dobbiamo essere bravi a non avere frenesia, rimanere, compatti e tranquilli. L’infermeria: rimangono a casa Albarraccin e Di Paolo, Idrissi e Trepy e Akarakiri e Grandu vanno con l’U20”.

Su Fadera: “Fadera è un giocatore che conoscevamo. Sono contento che la società mi abbia messo un’ulteriore freccia nell’arco. Se ci sono possibilità di completare la rosa, la società lo sta facendo. E’ un giocatore che attacca la profondità, dà ampiezza. Può mettere in difficoltà l’avversario. Si, potrebbe essere della partita, poi dipende dall’iter burocratico. Per Trepy, dispiace. Yael domani sarebbe partito titolare, anche alla luce del buon precampionato. Per coerenza, domani avrebbe avuto la sua maglia da titolare. Abbiamo delle soluzioni valide per poterlo sostituire. Può essere una possibilità Maldini, come Fazzini. Lo vedrò domani nell’allenamento del giorno gara”.

Su Yerry Mina e Kevin Carlos: “Yerry sono 15 giorni che si è allenato benissimo. E’ normale che abbia fatto meno allenamenti. Lo conosciamo, sappiamo che lui è un calciatore che si conosce molto bene. Ha già passato e vissuto un momento così e anche lui può essere della partita, dal 1′ o in corsa. Oggi mi mette sicuramente un dubbio. Kevin Carlos è un ragazzo che ha fatto l’ultimo pezzo al Nizza con il suo preparatore. Ha fatto un buon minutaggio per gli allenamenti. Domani è a disposizione e sicuramente lui non partirà dall’inizio, ma può essere della partita”.

Su Esposito: “Questa settimana sicuramente quello che è successo a Yael mi ha fatto concentrare su questo e mi ha fatto dare valore alle cose che contano nella vita. Esposito non è un giocatore a disposizione e preferisco non parlare”.

Sull’attacco: “Mendy ha recuperato dall’affaticamento all’adduttore, Borrelli sta bene e Kingstone idem. Lì davanti è una scelta difficile, andiamo sulle sensazioni che ci lascia questa settimana. Mendy parte in vantaggio rispetto agli altri due”.

Foto: Instagram Pisacane