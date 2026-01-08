Pisacane: “Trepy? E’ la vittoria del settore giovanile. Ha talento e valori”

Il tecnico del Cagliari Pisacane ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Cremonese: “Nicola? Gli voglio bene. L’ho avuto come compagno di squadra, nonchèé come allenatore. Sapevo che oggi avrei dovuto combattere, le sue squadre non mollano mai. Mi fanno piacere le sue parole, per me è stato un onore affrontarlo. Sono lieto che la mia squadra ha avuto questo atteggiamento e perdere negli ultimi secondi non avrebbe reso giustizia a questo gruppo. Trepy? E’ un ragazzo che conosco bene, ma vorrei sottolineare il lavoro di tutto il settore giovanile, è una vittoria. Yael è un ragazzo che ha talento, ma soprattutto ha dei valori. Oggi c’erano pure Obert, Luvumbo, ragazzi che sono creciuti con noi, così come Cavuoti e Liteta. E’ un lavoro dove si incontrano difficoltà, ma è piacevole affrontarle”.

