Pisacane: “Tre punti importantissimi. Belotti? Mi ha sorpreso per la grinta e l’energia”

19/09/2025 | 23:58:10

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Lecce.

Queste le sue parole: “La gara mi ha portato via anche la voce. Contenti della vittoria. Una tappa di un percorso duro ma niente di più. Sappiamo quale è il nostro obiettivo. Da domani ci prepareremo al Frosinone”.

Primo tempo di grande qualità. Perché i cambi di Esposito e Prati?

“Sia Prati che Esposito erano ammoniti. Noi faticavamo ad inizio ripresa perché avevamo speso tantissimo. Le scelte sono legate ai gialli. Volevo mettere freschezza e giocatore abili nelle ripartenze. Felici e Gaetano ci hanno dato queste caratteristiche e hanno fatto bene. E’ solo l’inizio di un percorso dobbiamo rimanere con i pedi per terra”.

Su Belotti e le gerarchie sui rigori: “Belotti l’ho voluto e la società mi ha accontentato. Mi ha colpito subito per l’energia e la voglia. Siamo tutti felici perché è già diventato un punto di riferimento nello spogliatoio. Sui rigori mi piace che collaborino i ragazzi perché sono grandi e vaccinati. Mina era il rigorista l’anno scorso ed è stato intelligente a lasciare il pallone ad Andrea. Vinci anche per queste cose”.

Foto: sito Cagliari