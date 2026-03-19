Pisacane: “Sono quasi tutti recuperati, dobbiamo valutare Liteta. Deiola ha una settimana in più”

19/03/2026 | 15:08:42

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza presentando la partita contro il Napoli: “Ci sono stati pochi giorni per preparare la gara, ma uno poi non vede l’ora di giocare per riscattarsi. Recuperi? I giocatori devono pur rientrare prima o poi. Il Napoli lotta per i primi posti, ma la squadra vuole riscattare la brutta partita di Pisa. Domani non sarà una partita come le altre, i ragazzi non vedono l’ora di riversare rabbia e gioia sul campo. Mi hanno chiesto loro di fare il ritiro: hanno percepito il momento delicato. Sono quasi tutti recuperati, bisogna valutare Liteta per una contusione alla caviglia. Poi i soliti Borrelli, Belotti, Felici e Idrissi. Deiola? Ha una settimana in più di recupero: viene da tre mesi di stop, sarà un dubbio che mi porterò fino all’ultimo”.

foto x cagliari