Pisacane: “Siamo il secondo peggior attacco, dobbiamo invertire la rotta. Esposito? Sia più cattivo”

20/11/2025 | 17:16:55

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: “Gaetano ha il calcio nel DNA. Quando lo metti nelle condizioni giuste si esprime sui suoi livelli. Non lo puoi vedere in un gioco dove si predilige la palla lunga e non a terra. Può dare di più, lui lo sa, ha pagato il fatto di non aver fatto il ritiro. Ma questa sosta è servita per mettere minutaggio e condizione. Ci auguriamo possa migliorare nelle prossime gare e spero di avere un Gaetano per tutta la partita”.

Sarà possibile vedere l’esordio di Juan Rodriguez? “Juan è un ragazzo dal grandissimo potenziale tecnico. Non ha fatto il ritiro, ma è giovanissimo e giocare in Serie A non è semplice. Fare un buon lavoro con i giovani è anche capire il momento del loro inserimento. Da un punto di vista tattico Juan sta crescendo, ma non posso avere l’ego di dire ‘Ho lanciato Rodriguez’. Devo capire quando sarà il momento. Altrimenti lo avrei già buttato dentro, ma io non ritengo sia giusto. Dobbiamo aspettare ancora un pochino”.

Come sta crescendo Esposito? “Su Esposito il discorso è soggettivo. Penso che lui non sia una punta, ma è abile a giocare tra le linee. Vuole libertà di movimento, pensiero. A Como l’ho schierato in quella posizione perché non volevo fare a meno di lui. Abbiamo fatto una partita ordinata dal punto di vista tattica e avevamo cinque giocatori offensivi. Esposito lavora per la squadra, deve essere più cattivo lì davanti. Il Cagliari è diciannovesimo per finalizzazione: lui deve essere più cattivo negli ultimi metri”.

Foto: sito Cagliari