Pisacane si presenta: “Non sono qui per fare Guardiola, ma per servire il Cagliari con dedizione”

Fabio Pisacane si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Cagliari nella conferenza stampa tenuta alla Unipol Domus. Emozione, grinta e grande senso di appartenenza hanno segnato le sue parole: “Ogni anno passato qui è stato importante. Questa terra è diventata casa mia. La paura c’è, ma dev’essere sana: ti aiuta a dare il massimo”. Ha ribadito la volontà di puntare sui giovani: “Non devo cambiare la loro mentalità, ma continuare il lavoro fatto. Serve pazienza. Idrissi, Veroli, Liteta e Vinciguerra hanno qualità, li conosciamo bene”. Chiare le idee anche sul gioco: “Non sono venuto per fare Guardiola. Metterò sacrificio e dedizione. Il modulo conta poco, lavoreremo sui principi: squadra compatta e coraggiosa”. Parole importanti anche su alcuni singoli: “Gaetano ha grandi qualità, va responsabilizzato. Prati non ha ancora mostrato il suo vero valore, ma il campo parlerà. Makoumbou ha dato tanto e va ringraziato, così come gli altri che sono partiti. Non ci faremo trovare impreparati per sostituirlo”. Infine, un messaggio alla tifoseria: “Ringrazio tutti per la fiducia. Non prometto nulla, solo ciò che ho sempre fatto: servire il Cagliari, non servirmene”

Foto: instagram Pisacane