Pisacane: “Se costruisci qualcosa a Cagliari, ti rimane dentro per tutta la vita”

03/10/2026 | 22:10:05

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha concesso un’intervista a Sky: “Conosco tante dinamiche: so cosa pensa chi ama questa squadra, chi la segue da lontano, chi viene allo stadio e chi aspetta una settimana quella partita. Quello che mi soddisfa di più è sicuramente vedere la squadra, nei momenti di difficoltà, aiutarsi. Penso che una squadra riveli il proprio carattere quando la partita diventa complicata. Sicuramente il mio stato d’animo è cambiato, perché arriva a tutto il gruppo quello che sento da un punto di vista emozionale. Per questo devo essere lucido e trasferire lucidità a tutto il gruppo quando dentro sento il fuoco. Se riesci a costruire qualcosa a Cagliari, ti rimane dentro tutta la vita”.

foto x cagliari