Pisacane: “Razzismo? Credo alle parole di Dossena, è un uomo vero. Sconfitta ingiusta”

09/05/2026 | 17:49:35

Pisacane ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l’Udinese: “Sono dispiaciuto per i ragazzi, abbiamo calciato 23 volte verso lo specchio della porta senza segnare. Avevamo Mendy come terminale offensivo, ruolo nel quale abbiamo avuto defezioni come Borrelli e Belotti. La rissa finale? C’era confusione, ero in panchina e ho chiesto immediatamente a Dossena se avesse detto qualcosa di sbagliato. Mi ha assicurato che non c’è stato nulla di offensivo e io metto la mano sul fuoco sui miei ragazzi. E’ un uomo vero e mi fido di quello che mi ha riferito”.

foto x cagliari