Pisacane: “Pavoletti? Sta meglio, speriamo di convocarlo. Con Di Francesco ci siamo chiariti”

17/09/2025 | 16:40:57

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Lecce: “Pavoletti ha lavorato parzialmente in gruppo sia ieri che oggi e ci auguriamo che domani stia meglio e possa essere convocato. Restano ai box Luvumbo e Radunovic. Con il Lecce e con la città di Lecce ho un legame speciale: è stata la mia ultima tappa come calciatore professionista. Per me è un capitolo del mio passato molto importante e che porto nel cuore. Ringrazio ancora la società e i tifosi per l’accoglienza che avevo ricevuto e saluto Graziano, che resterà per sempre nel mio cuore. Con Di Francesco ci siamo chiariti, in quel periodo non andavamo molto d’accordo. Prati per me è un giocatore fondamentale. Deve lavorare ancora su alcune caratteristiche che in questi anni ha sviluppato meno, come quella sapersi spostare dalla sua zona di confort. È uno scontro diretto e giocheremo per vincere con intelligenza. Abbiamo fatto tre partite dove in due abbiamo tenuto bene il campo. Nell’ultima abbiamo pagato anche lo stato emotivo, il volerci sbloccare a tutti i costi, qualche errore tecnico di troppo, qualche lettura errata, cosa a cui dovremo fare tantissima attenzione. Il Lecce sfrutta le corse esterne e su quello dovremo lavorare e fare massima attenzione”.

FOTO: Sito Cagliari