Pisacane: “Palestra può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”

24/01/2026 | 20:50:42

Fabio Pisacane ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Firenze: “Sono contento per i ragazzi, hanno portato avanti il piano gara sin dal primo minuto. Oggi la classifica ci diceva che era uno scontro diretto ma solo sulla carta vista la qualità della Fiorentina. Abbiamo messo sacrificio, ma anche giocate e azioni di pregevole fattura. Abbiamo fatto un grande lavoro soprattutto quando c’era da soffrire. Sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo andare avanti su questa strada. La Fiorentina la vedo come organico un pelino sotto la Juventus, Pioli diceva che poteva lottare per la Champions. Venire qua e pensare di fare più di quello che abbiamo fatto penso sia da presuntuosi. La mia non è una polemica, magari con il Verona avremo un piano gara diverso, bisogna capire quello che si ha tra le mani. Non devo allenare me stesso. Palestra? Sono felice di parlare di Marcolino. Ha fatto un assist e un gol, la sua è una generazione che vive di applausi e deve sentire i miei e i vostri complimenti. Ha ancora un potenziale inespresso, deve capire tempi di inserimento ancora e può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”

