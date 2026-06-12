Pisacane: “Palestra ha fatto vedere solo il 60% del suo potenziale, può migliorare ancora”

12/06/2026 | 22:00:43

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Sky Sport di Palestra, uno degli uomini mercato del momento: “Noi siamo Palestra! Siamo un gruppo che ha fatto un anno importante e dobbiamo confermarci, la cosa più difficile nel calcio. A Palestra dico che quanto fatto in passato non conta più, ma di guardare sempre avanto con l’intenzione sempre di milgiorare. Ha suscitato le attenzioni di altri club a suon di prestazioni, si è preso una grande responsabilità, ma se capirà che dovrà partire da zero farà sicuramente bene. Ha fatto vedere solo il 60%, questo è quanto ho potuto vedere in allenamento. So che può ancora migliorare, specie sotto certi aseptti. Un calciatore deve puntare sempre a migliorare e sono convinto che butterà ancora fuori del potenziale”.

foto x cagliari