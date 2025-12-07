Pisacane: “Oggi tante emozioni, battere una grande squadra non è facile. Palestra? Andiamoci piano”

07/12/2025 | 17:56:43

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Quando si vince contro una grande squadra come la Roma, le emozioni sono alte. Bisogna essere ottimisti, l’infortunio di Felici è stato una mazzata per il gruppo ma noi vogliamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno”.

Cagliari in crescita: “C’è bisogno di tempo. Non faccio mai riferimento agli alibi, cerco sempre di far vedere la soluzione e mai il problema. Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche a fine primo tempo ho detto che eravamo a un centimetro dalla vittoria che volevamo. Dedichiamo la vittoria ai tifosi, che meritano questo successo per la pazienza che hanno avuto e per la passione che ci mettono dentro”.

Altra grande partita di Palestra: quanto è importante nel suo sviluppo di calcio e se per lei è già da Nazionale? “L’ho già detto la settimana scorsa, preferisco concentrarmi sul gruppo e non sul singolo tanto quello che si vede è sotto gli occhi di tutti. Preferisco parlare del Cagliari, che oggi ha fatto una grandissima partita. Questo è quello che posso dire oggi, anche per tenere il ragazzo tranquillo. In Italia facciamo in fretta a passare da un estremo a un altro”.

Personalità da Yerri Mina senza Yerri Mina oggi? “Vale lo stesso discorso fatto per Palestra, mi concentrerei sulla prova dei ragazzi. Rodriguez, come ho detto anche nel pre partita, ha una prospettiva internazionale importante”.

Foto: sito Cagliari