Pisacane: “Non vinciamo da due mesi, bisogna fare qualcosa in più. Folorunsho e Palestra out”

02/12/2025 | 18:31:31

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più. A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato”.

Gara contro il Napoli: “Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più”.

Sulle scelte: “Folorunsho e Palestra non partono per Napoli, hanno qualche piccolo acciacco e non vogliamo rischiarli. Con loro sono out Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre ritorna tra i convocati Rog. Sarà l’occasione non tanto per fare turnover quanto per dare minutaggio a qualche elemento che sin qui ha giocato meno, così da vederlo all’opera e capire quanto ci potrà dare: Kilicsoy e Rodriguez potrebbero partire dal 1’, mentre in porta ci sarà sicuramente Caprile. Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno”.

Foto: sito Cagliari