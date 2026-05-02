Pisacane: “Non siamo Palestra-dipendenti. Lo abbiamo dimostrato contro l’Atalanta”

02/05/2026 | 15:25:35

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Immagino che oggi tante squadre pensano che siamo Palestra-dipendenti e hanno una maggiore attenzione sul ragazzo. Palestra ha determinate caratteristiche e diventa facile per gli altri limitarci”.

Una scelta comunque rischiosa. “Ho ritenuto che quella partita fosse giusta per dimostrare che non è così. Mi è andata bene. So quali sono le conseguenze che mi sarebbero cadute addosso. So a cosa vado incontro: a volte ragiono di pancia, a volte va bene, altre va male. Questa volta la mia scelta ha pagato. Tutti gli effettivi che sono entrati hanno mostrato grandissimo attaccamento. Mancano quattro passi importanti che vogliamo fare con enfasi ed energia per poterci ancora togliere soddisfazioni”.

Foto: sito Cagliari