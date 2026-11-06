Pisacane non cerca alibi: “Sette assenti, ma vogliamo vincere”

06/11/2026 | 13:12:01

Il Cagliari deve scacciare la crisi dopo quattro giornate all’asciutto, ma la vigilia della sfida contro il Frosinone alle 15:00, alla Unipol Domus si preannuncia come un’autentica rincorsa a ostacoli. Mister Fabio Pisacane non si nasconde dietro un dito e, direttamente dalla sala stampa del CRAI Sport Center, traccia la linea per il match di domani.La vigilia è complicata da un vero e proprio bollettino di guerra: “tra infortuni e squalifiche da Fadera e Nzola a Mina, Obert, Aurelio, Felici e Idrissi, devo fare i conti con ben sette assenze, ma vogliamo vincere”. “Di fronte ci sarà un Frosinone ostico guidato da Alvini, squadra con un’identità forte che va uomo contro uomo su tutto il campo per spuntarla, bisognerà snaturarli e sfruttare i varchi concessi. In mezzo alle difficoltà emergono le note liete delle convocazioni nazionali per Mendy e le parole d’elogio per il potenziale di Kofler, mentre per la corsia di sinistra resta il ballottaggio Rodriguez o il cambio modulo”. Chiusura dedicata al pubblico, chiamato a stringersi attorno alla squadra nonostante il digiuno di vittorie: “Domani il pubblico può farci fare la differenza”. Il Cagliari vuole voltare pagina.

foto: x Cagliari