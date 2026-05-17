Pisacane: “Non c’è nulla di mio in questa salvezza, è un lavoro condiviso. Parlerò del futuro con la società”

17/05/2026 | 23:56:02

Pisacane ha parlato a DAZN dopo il successo contro il Torino: “Siamo una squadra che si è salvata con dei giovani e senatori con grandissima personalità, ovviamente i ragazzi ci sentono. Quando in un giovane oggi infondi entusiasmo per alzare l’autostima non deludono, però ovviamente ci devi credere. Ho creato una connessione con loro, si sono meritati ogni minuto. Siamo orgogliosi. Mi aspetto di sedermi al tavolo con la società per parlare del futuro, nel frattempo mi godo questo successo. Di Pisacane non c’è nulla in questa salvezza, c’è qualcosa di condiviso con staff tecnico e squadra. Da parte mia c’è grande dedizione ma poi sono i giocatori che vanno in campo”.

foto x cagliari