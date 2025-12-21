Pisacane: “Nelle ultime gare in casa buttati 4 punti. Gaetano può essere l’uomo del girone di ritorno”

21/12/2025 | 15:27:10

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa: “Dispiace perché nelle ultime gare in casa abbiamo buttato quattro punti. Dobbiamo mettere dentro un po’ di sana furbizia, capire che, ad un certo punto la gara è finita. Nel primo tempo siamo stati sottotono, anche se qualche azione l’abbiamo confezionata. Soffrivamo i calci piazzati e la profondità del Pisa. Nella ripresa la squadra è cresciuta di condizione. Oggi sono due punti persi”. Rodriguez e Kilicsoy? Il difensore è un calciatore forte, non è più un mistero. Sono contento per Semih: per lui non è facile, arrivando da un altro calcio. Oggi c’erano i presupposti per giocare titolare, ed è stato premiato. Gaetano e Luperto? Gaetano continua a crescere. L’infortunio è acqua passata, può essere l’uomo del girone di ritorno. Un giocatore come lui può essere un elemento determinante. Per Luperto non parlo di mercato. Dovrete chiedere ad Angelozzi. Era fuori per scelte tecniche, volevo un giocatore con caratteristiche diverse”.

foto x cagliari