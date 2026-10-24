Pisacane: “Nel primo tempo abbiamo fatto la partita. Non possiamo fare salti mortali, sappiamo qual è l’obiettivo”

24/10/2026 | 19:23:07

Fabio Pisacane analizza la sconfitta contro il Bologna in conferenza stampa.

Sulla prestazione: “Sicuramente nel punteggio salvo il fatto di cercare di limitare i danni. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, è mancata la velocità. Quando una squadra come il Bologna cerca di andare sulla profondità, una volta che vai in vantaggio, il tutto va a nozze. Sicuramente dal punto di vista del punteggio non posso salvare nulla. Sappiamo tutti che non bisogna fare salti mortali, sono conscio della nostra dimensione e del nostro obiettivo. Nessuno si aspettava di partire così, abbiamo avuto delle partite insidiose, come le prossime. Quindi dobbiamo guarda avanti. Abbiamo avuto possesso palla che poi è mancato nel secondo tempo”.

Sull’attacco: “L’attacco ha bisogno di maggiori meccanismi, io penso che oggi potevamo mettere la palla dentro e potevamo fare di più. Davanti abbiamo bravi ragazzi, ma la colpa per i pochi gol è di tutti. Questi attaccanti devono sfruttare tutte le occasioni”.

Su Fazzini: “Lui ha delle qualità precise, determinante in partita in corso ma non bisogna fare pensieri strani. Ho fatto delle scelte e indietro non posso tornare”.

Foto: Instagram Cagliari