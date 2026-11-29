Pisacane: “Milan? Possiamo fargli male con qualità. Mina? Vedremo come sta, non so se giocherà dall’inizio”

29/11/2026 | 13:09:07

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa: “Come si fa male al Milan? Mettendo in campo la propria qualità. Il Milan è forte, ha una rosa importante, ha un allenatore forte ed è impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più. Mina? Può essere una di quelle partite dove lui può far valere la sua presenza, la sua leadership, però bisogna capire tante altre cose. In rifinitura vedremo come sta fisicamente, ma questo non vuol dire che parte dal 1′. Questo è un qualcosa in più che mi permette di fare altre valutazioni. Abbiamo cercato di responsabilizzare i ragazzi, loro sanno che hanno buttato alle ortiche delle occasioni nitide, ma è anche una questione di momento. La squadra produce, ma non finalizzo, i numeri sono lì e dicono questo. Anche le altre squadre che giocano per il nostro obiettivo hanno le stesse difficoltà, a parte il Frosinone”.

foto x cagliari