Pisacane: “Metteremo in campo orgoglio e responsabilità, è un onore poter allenare il Cagliari”

05/08/2025 | 22:27:55

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si è espresso durante la festa di presentazione della squadra: “Per me essere l’allenatore del Cagliari è un orgoglio ma anche responsabilità. Metteremo lavoro, responsabilità e battaglia per questi colori. La chiamata per la panchina? Ero in America coi ragazzi nella tourneè, ero tra i papabili e la concorrenza era spietata. Oggi c’è spensieratezza e quel pizzico di insana coscienza che deve spingere i tifosi ad applaudirci. E’ forte il legame, per quanto riguarda il lato calcistico ce lo guadagneremo allenamento dopo allenamento”.

Foto: instagram Pisacane