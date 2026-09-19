Pisacane: “Maldini? Ero convinto che fosse pulito. Mendy ha qualità innate, Romano mi ricorda Strootman”

19/09/2026 | 17:56:38

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Udinese: “Cosa ho detto a Maldini? Gli ho detto poco perché l’ho rivisto poco, dopo l’incidente non gli ho detto nulla perché ero già convinto che fosse pulitissimo. Quanto visto oggi certifica quanto di buono c’è nel ragazzo, fosse stato sporco anche solo per l’1% non sarebbe arrivato il gol. Non era nemmeno al top perché nell’incidente ha preso una bella contusione, ma lui ha dato disponibilità e l’ho schierato, si sta creando una bella alchimia con i compagni di reparto e sarebbe stato deleterio non schierarlo. Come tutti i ragazzi Mendy ha anche bisogno di sbagliare. Un ragazzo del 2007, arrivato da tutt’altra parte del mondo e a cui mancavano le basi. Se l’abbiamo scelto è però perché ha potenziale. Si sono incastrate tante cose e oggi lo stiamo usando con più continuità. Una società che vuole portare avanti un progetto giovane. Ha qualità innate e altre che devono sbocciare. Romano? Mi ricorda Strootman”.

foto x cagliari