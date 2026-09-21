Pisacane: “Maldini deve avere la continuità mancata. Dopo la sosta inizia un altro campionato”

21/09/2026 | 12:50:24

Le parole di Fabio Pisacane a margine dell’incontro con Orsato: “Maldini dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano. Deve avere la continuità mancata negli ultimi anni. Cagliari è l’ambiente giusto con le persone giuste per accompagnarlo su questa strada. Come ho detto a fine gara, dobbiamo rimanere equilibrati e compatti, dopo la sosta inizia un nuovo campionato. Siamo felici di aver iniziato in questa maniera. Il nuovo metro arbitrale? Indubbiamente piace, ci avviciniamo alla Premier come tempo effettivo: è tanta roba e i complimenti vanno fatti a tutti, soprattutto agli arbitri e al designatore che c’ha messo del suo”.

foto x cagliari