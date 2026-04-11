Pisacane: “La squadra oggi ha saputo soffrire. Esposito? Sono felicissimo per lui, so quanto ci tiene e quanto ha sofferto”

11/04/2026 | 18:15:05

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Siamo contenti di esserci sbloccati e di aver fatto di tutto per non prendere gol. La squadra oggi ha saputo soffrire. Quando hai dentro giocatori che non erano in campo da tempo, come Borrelli, Deiola, Mazzitelli, hai bisogno di fargli fare minutaggio. Mi aspettavo questo primo tempo. Il piano gara poi ci ha portato dei vantaggi. Siamo felici, era importante tornare alla vittoria. L’esultanza finale è una tensione che mi viene istintivo scaricare. Esposito? Se perde un pallone mi arrabbio, se la butta dentro gioisco. Sono felicissimo per lui, so quanto ci tiene e quanto ha sofferto. Lui è uno dei giocatori di maggiore qualità che abbiamo dentro. Ha tutto, poi è normale che un giocatore con il suo talento può pensare di fare un’apertura al lato opposto d’esterno. Anche lui è un giovane e come tutti i giovani va supportato, ma volta anche bastonato”.

Foto: X Cagliari