Pisacane: “La squadra non ha messo il solito atteggiamento. Sono colpevole per come siamo scesi in campo”

15/03/2026 | 18:36:06

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Pisa. Queste le sue parole:

“La difficoltà di affrontare un post partita così? Quando si perde è sempre difficile, da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, che quando manca fai fatica. Dobbiamo rimanere lucidi e non dobbiamo fare altre partite come oggi. I cambi sono state scelte tecniche. Quante responsabilità sento di avere? Io in questo momento rappresento la squadra e Mina è un giocatore importante. Io sono colpevole per come siamo scesi in campo e per come l’abbiamo preparata. In questo momento ci sta girando male, ma ci stiamo mettendo del nostro. Mi sento di dire che siamo tutti responsabili, sia quando si vince che quando si perde”.

Foto: Instagram Pisacane