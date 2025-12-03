Pisacane: “La prestazione resta anche stasera, ma conta poco. Ci tenevamo ad andare avanti”

03/12/2025 | 21:21:50

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli.

Queste le sue parole: “E’ normale che quando partono 4-5 giocatori alla prima partita stagionale qualcosa paghi. Poi avevamo una quadra scudettata davanti. Resta l’amaro in bocca di non aver centrato il passaggio del turno che era l’obiettivo. Resta la prestazione e l’aver visto ragazzi del 2005 che hanno fatto una buona prova. Resta la delusione di non aver raggiunto i quarti”.

Che messaggio porta dallo spogliatoio? “Dopo non aver vinto per due mesi è importante non essere banali. Vi dico le stesse cose che ho detto ai ragazzi: è un punto di partenza, ma quando non vinci devi fare qualcosa in più”.

E’ mancata un po’ di esperienza? “E’ normale, però vorrei mettere l’accento che non vinciamo non per la non esperienza. Abbiamo deciso di portare avanti un progetto tecnico di questa natura, quindi niente alibi. I ragazzi seguono alla lettera ciò che gli si chiede, è solo una questione di tempo”.

Cosa vi manca per passare dai complimenti ai punti? “Sembra banale, ma fare un gol in più degli altri. Quando si prendono gol, ci sono sempre degli errori. Abbiamo preso pochi tiri in porta e preso gol nel primo tempo. Le distrazioni si pagano a caro prezzo. Quindi bisogna oltre a fare qualche gol in più anche prenderne qualcuno in meno”.

Foto: sito Cagliari