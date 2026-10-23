Pisacane: “Kevin Carlos? Prima o poi avrà la sua chance. Kofler potrebbe giocare anche domani”

23/10/2026 | 16:27:10

Fabio Pisacane ha presentato in conferenza stampa la partita tra Cagliari e Bologna: “Tranne Felici ed Idrissi stiamo valutando di mandare Trepy con l’Under 20, non è sicuro. Per il resto ci sono tutti. Kevin Carlos ha dovuto interrompere il suo percorso a causa della perdita familiare, ha bisogno di lavorare e trovare forma. Penso che sia entrato bene contro il Monza, e prima o poi avrà la sua possibilità. Ultimamente i ballottaggi in difesa hanno penalizzato Kofler. E’ un patrimonio del Cagliari e non vedo l’ora di dargli una chance, magari anche domani. Domani si giocano il posto quattro centrali”.

foto x cagliari