Pisacane: “In questo campionato puoi fare punti con chiunque. Ero convinto che Esposito sarebbe tornato al gol”

07/03/2026 | 18:07:46

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a DAZN: “Io penso che nonostante alcuni cali la squadra abbia fatto una gara importante, di caratura. Bisogna analizzare due cose: con il nostro obiettivo rimanere orfani di 6 giocatori non è facile ma oggi abbiamo fatto molto bene cercando nuove soluzioni. Nessun blocco basso e abbiamo creato tante situazioni, so quando stringono la cinghia, oggi abbiamo recuperato Folorunsho, Sebastiano è tornato al gol e quindi mi concentrerei sulle cose che era da un po’ che non vedevamo. Esposito? Ero convintissimo che tornasse al gol. Me lo sentivo, so quanto ha sofferto in questo periodo tra le mura amiche ma sono soddisfatto perché a parte il gol che è mancato non ha mai fatto mancare attitudine. Contro il Pisa la prepareremo come abbiamo già fatto con tutte le altre. Abbiamo lasciato tre punti a Lecce che sembravano scontati per tutti ma abbiamo fatto punti in partite proibitive come contro la Roma che certificano che questo è un campionato dove puoi fare punti con chiunque”.

foto x cagliari