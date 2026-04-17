Pisacane: “Il doppio cazzotto a inizio secondo tempo ci ha steso. Salvezza? Sono fiducioso”

17/04/2026 | 23:32:44

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta al Meazza contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Normale che contro una squadra come l’Inter il doppio cazzotto ci ha un po’ stordito. Peccato, stavamo tenendo bene il campo però abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, lo dice la classifica, lo dicono i numeri. Peccato perché la palla sul primo gol poteva essere gestita in modo un po’ diverso”.

Sul calendario “Le partite sulla carta facili le abbiamo sprecate. Poi ci sono quelle da circoletto rosso come oggi. Ma si possono fare punti ovunque e noi dobbiamo cercare sempre di fare in modo che questo accada. Certo, devi fare i conti con la realtà e come questa sera magari puoi fare tutto bene ma non basta”.

Salvezza ancora alla portata “Annata particolare, dove abbiamo avuto tante defezioni. Nonostante tutto abbiamo cercato di restare sempre in campana esprimendo il nostro gioco. Abbiamo molti giovani e sono convinto che loro ci porteranno all’obiettivo. Sono fiducioso”.

Foto: sito Cagliari