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Pisacane: “Felici di aver vinto nel giorno del compleanno di Riva. Kevin Carlos deve capire dove si trova”

07/11/2026 | 18:33:18

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Fabio Pisacane analizza la vittoria contro il Frosinone in conferenza stampa.

“Siamo felicissimi di aver vinto nel giorno del compleanno di Gigi Riva. Penso che oggi siamo riusciti a fare la partita che ci eravamo preparati. Sono contento della squadra e per tutti i giovani che hanno dato un contributo importante. Adopo? Adopo è un ragazzo fondamentale per questo gruppo. Oggi mi ha quasi emozionato quando mi ha dedicato il gol. Lo spronerò sempre di più a fare il massimo e spero che sia solo la prima d tante reti. A Mendy auguro solo di diventare più realizzativo. Kevin Carlos deve capire dove si trova, ma lo aspettiamo. Kofler avrà un futuro importante nel calcio italiano”.

Foto: X Cagliari