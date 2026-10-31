Pisacane: “Fazzini potrebbe partire dall’inizio. Maldini ha una piccola infiammazione. Gattuso? Spero di regalargli il primo dispiacere”

31/10/2026 | 14:31:22

Fabio Pisacane presenta la sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 15:00 all’Olimpico.

Su Winks: “Si è allenato, e valuterò se utilizzarlo”.

Sulle sconfitte: “E’ necessario che io dia la direzione giusta alla squadra. Abbiamo distribuito male le sconfitte in queste prime 9 giornate. Non è un campanello d’allarme, ma dovrà farci mostrare attenzione. Ora capita di sbagliare specie in fase difensiva, e dobbiamo lavorarci su. Le sconfitte consumano energie, non può essere altrimenti. Non deve mancarci mai la fiducia e l’autostima”.

Sul centrocampo: “Deiola? Gioca sempre bene, in difesa o centrocampo. Incarna l’atteggiamento che voglio sempre vedere. Anche Romano ha giocato bene contro la Roma, ma abbiamo bisogno di Winks. Non abbiamo una rosa profondissima, specie a centrocampo. Fazzini potrebbe giocare dall’inizio”.

Su Sugawara: “Sugawara ha caratteristiche chiare, deve crescere in alcune richieste. Voglio determinate cose in determinate zone del campo. Lui sta lavorando al riguardo. E’ volenteroso. A Roma ha fatto una buona partita nel palleggio. In occasione dei goal non voglio puntare il dito solo su di lui. Sono convinto che darà il suo contributo”.

Su Maldini: “Maldini? Domani me lo aspetto in campo. Ha una piccola infiammazione, anche lui si è allenato poco dopo la parentesi con la nazionale per un carico importante di partite”.

Su Gattuso: “Gattuso è un punto di riferimento umano. Lo conosco e lo stimo, idem il padre. Sono contentissimo di quanto sta facendo. Spero domani di regalargli il primo dispiacere. Ha più esperienza di me e prendo spunto da chi è più esperto”.

Foto: Instagram Pisacane