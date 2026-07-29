Pisacane: “Esposito non è venuto a dirmi di voler essere ceduto. Mercato? Vorrei un regalo dal club”

29/07/2026 | 22:18:02

Fabio Pisacane allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky per fare il punto sulle ultime riguardanti la sua squadra: “Abbiamo fatto due test importanti in ritiro, affrontando due squadre attrezzate. Sono contento perché al netto dei minuti la squadra ha lavorato bene, ha caricato tanto, non è facile uscire da due gare senza subire gol. Gli spunti ci permettono di guardare al futuro consapevoli del fatto che anche i nuovi hanno capito cosa serve per indossare questa maglia”.

Da dove si riparte al secondo anno? “Dalla stessa consapevolezza, sappiamo cosa abbiamo sbagliato in passato, dovremo essere bravi a fare meglio pur con gli errori, sperando che non siano da matita rossa nel lungo periodo. Abbiamo una base importante che ci ha permesso di inserire i nuovi, qualcuno arriverà e qualcuno andrà via come succede a tutti”.

Quale il reparto da potenziare maggiormente? “Vorrei un regalo davanti, la società lo sa. Dietro la società si è già mossa, a breve arriverà un nuovo giocatore. In difesa comunque siamo corti. A centrocampo abbiamo sostituito quelli che sono andati via e di questo ringrazio la società, Accardi mi ha messo in condizioni di lavorare. Ha portato ragazzi che hanno una cultura del lavoro importante”.

Consigli a Esposito dopo le polemiche degli ultimi giorni? “Seba sa che gli voglio bene, quello che appartiene i contratti riguarda la società e il suo agente. Sa che per vestire questa maglia ci vuole senso di appartenenza e rispetto, cose che lui ha messo in campo fino ad oggi. Io mi concentro su quello che dice il campo. Il ragazzo non è mai venuto a bussare alla mia porta per dirmi di voler andare via, nel momento in cui dovesse farlo potrebbe andare altrove tranquillamente. Io oggi ad Esposito posso solo ringraziarlo perché sta dando tanto e sono convinto si possano fare cose belle insieme”.

Lei immagina in futuro di allenare il Napoli, squadra della sua città? “Il Cagliari per me è casa, quindi già lo sto facendo. Il mio sogno è portare in alto questa squadra, poi in futuro tutti hanno ambizione. Io immaginerei di fare le coppe col Cagliari, il problema non è chi allenerò, il problema è se non dovessi riuscire a combattere per traguardi importanti perché significherebbe che avrei fallito i miei obiettivi”.

Foto: Instagram Pisacane