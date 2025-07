Pisacane dopo l’amichevole con l’Ospitaletto: “Risposte ben oltre le aspettative. Colpito da Piccoli”

19/07/2025 | 22:15:07

Fabio Pisacane allenatore del Cagliari, ha analizzato così l’amichevole di Temù contro l’Ospitaletto Franciacorta (squadra appena promossa in Serie C) vinta dal Cagliari per 3-1.

Queste le sue parole: “Buon approccio fin dall’inizio: “Mi aspettavo una squadra pronta a mettere in campo quanto preparato in questi giorni, e le risposte sono andate ben oltre le aspettative. Sono soddisfatto, ho visto segnali interessanti, soprattutto nell’atteggiamento. Nonostante la pioggia, i ragazzi hanno cercato di spingere sempre in avanti, senza farsi condizionare dal meteo o dall’errore che poteva starci. I giovani? Mi piace concentrarmi più su chi lavora con me da pochi giorni, penso a Wieteska che è andato forte su ogni palla, Veroli, Zappa, tutti ragazzi che non hanno lesinato energie e questa è la cosa principale”.

Varianti tattiche e valutazioni individuali: “Abbiamo iniziato con una struttura a rombo, con Luvumbo più alto sulla trequarti. Piccoli mi ha colpito per la capacità di fare da raccordo, è la conferma che i ragazzi vogliono proporre un certo tipo di gioco e spingere da subito. Nella ripresa abbiamo optato per un 4-3-3, volevamo costruire a quattro portando Marin a smarcarsi dietro la pressione, con Felici e Vinciguerra che potevano allargarci, abbiamo tirato meno in porta ma non era facile giocare con una certa intensità in questo momento della stagione. Abbiamo gestito i ritmi e i carichi di lavoro di tutti”.

Struttura di squadra ben avviata: “Non ho fatto richieste particolari. Mi fido del direttore e del suo lavoro. La rosa, per l’80%, è già definita. Se arriverà qualcuno sarà per completare. Tutto dipenderà anche dalle uscite. Un centrale di piede destro? Vedremo. Dipende da come vogliamo giocare. Mina, Wieteska e Zappa ci offrono già diverse soluzioni. Cercheremo di farci trovare pronti alla bisogna, lavorando giorno dopo giorno. Gli assenti di oggi? Alcuni sono stati tenuti ai box per una questione di gestione del lavoro di questi giorni. È fondamentale dosare bene i carichi in questo momento della preparazione”.

Foto: Instagram Pisacane