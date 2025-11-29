Pisacane: “Dobbiamo essere più smaliziati, mostrata personalità in casa della Juve”

29/11/2025 | 20:28:05

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha analizzato a Dazn la sconfitta di Torino: “Quando hai di fronte la Juve, anche se le cose buone hanno un peso diverso. Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie. Non mi sento di condannare la squadra perché avevamo di fronte la Juve. Prendiamo le cose buone per migliorare. Spero di portare via qualche punto in più e qualche complimento in meno. Creare occasioni in uno stadio del genere lascia il dispiacere soprattutto per i ragazzi. Una squadra che lotta per il nostro obiettivo non possiamo non averlo, dobbiamo essere più smaliziati. Ci sono state alcune cose buone e altre meno buone. Abbiamo mostrato personalità e coraggio, peccato non aver mostrato malizia sul pari e nella ripresa. Ripartiamo da questo”.

foto sito cagliari