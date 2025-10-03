Pisacane: “Dispiace per Belotti. Balotelli? Chiedete al ds. Mina è in dubbio”

03/10/2025 | 17:05:58

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “L’infortunio di Andrea ha messo del pepe sulla sconfitta con l’Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre”.

Come lo avete preso? “Nulla ci scalfisce, alla luce della mia vita personale conosco due strade davanti alle difficoltà: o ti abbatti o ti rialzi. Voglio che la squadra si rialzi subito, sono convinto che la squadra abbia preso una bella botta, ma fa parte del gioco”.

Come vede l’Udinese? “Mi aspetto una squadra che da un anno ha dei principi ben precisi, un’identità e un allenatore a cui piace aggredire con una difesa alta. Un sistema comunque collaudato, difficilmente si sono spostati dal 3-5-2. Ha sempre avuto questo marchio da quando c’è Runjaic. Mi aspetto una squadra che voglia fare la partita davanti ai suoi tifosi e non vogliamo avere un atteggiamento remissivo, cercheremo di creare delle difficoltà”.

Può essere un modello da seguire? “Sicuramente la conosciamo, è una società che cerca di valorizzare i giovani sia nel breve che nel lungo periodo. Ha fatto delle uscite importanti, ne sono entrati altri con caratteristiche anche diverse ed è una squadra che ha delle cartucce da poter sparare. Sanno quello che fanno e mi auguro che domenica possiamo dirci ancora che non è una squadra che ha messo in pratica quello che vorrebbe fare, perché vorrebbe dire che abbiamo fatto una grande partita”.

Come stanno gli infortunati? “Ai soliti Radunovic, Pintus, che comunque ha intensificato il lavoro, Zappa che già sapete, si sono aggiunti Gaetano per un risentimento alla coscia, poi abbiamo Rog con un problema muscolare e Rodriguez che non è al massimo. Abbiamo Mina che ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e vedremo se sarà della partita. Luvumbo è arruolabile, potrebbe partire anche dal primo minuto”.

Qual è il vostro obiettivo? “Quello di cercare di vincere più partite possibili. Cercheremo di colpirli nei loro punti deboli, dovremo fare attenzione ai loro giocatori dalla cintola in su che hanno giocatori con qualità fisiche e tecniche. Dovremo cercare di fare una partita duello su duello per vincerne il più possibile”.

Cosa potete prendere di positivo dalla trasferta di Lecce? “Non è una partita nello specifico che ci lascia degli aspetti positivi, ma ciò su cui lavoriamo dal 10 luglio. Penso che la partita di Lecce ormai non faccia più testo, era un avversario completamente diverso, concentriamoci su quello che sarà la partita di domenica”.

Manca un finalizzatore in attacco? “Abbiamo una vasta scelta in avanti, penso anche allo stesso Luvumbo che possa fungere da falso nueve, dipende dal giocatore che vogliamo scegliere in base alla gara che abbiamo davanti. Possono giocare tutti in quel ruolo, vedo una vasta scelta e in questo momento sono anche in difficoltà perché si stanno allenando tutti bene”.

Prenderete qualcuno per rimpiazzare Belotti? “Faccio fatica a rispondere, anche per rispetto di Andrea. Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti del ragazzo”.

Balotelli è un’idea solo dei social? “Anche lì, non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi”.

Foto: sito Cagliari