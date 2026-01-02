Pisacane: “Deiola ne avrà per qualche settimana. Esposito andrà valutato. Mercato? Siamo corti”

02/01/2026 | 23:37:10

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza dopo la sconfitta con il Milan: “Deiola si è fermato e ne avrà per qualche settimana. Esposito ha sentito questo crampo, ma dopo quando è tornato in panchina dopo un po’ di assestamento ha sentito una sorta di bruciore e va valutato. Mazzitelli è un ragazzo che oltre che essere un costruttore può fare anche la fase di interdizione quando sta bene. Da mezzala secondo me riesce a mettere fuori la sua migliore qualità. Mina? Dopo la partita con il Pisa ha fatto dei giorni in cui si è dovuto fermare, poi ha avuto l’influenza prima di Torino. Questa settimana ha fatto più allenamenti, ma è stata un scelta tecnica. Sta ritrovando una condizione buona, Yerry è un elemento importante. Mercato? A me piace sempre dare spazio a chi ricopre un ruolo che si addice di più per parlare di mercato, quindi Angelozzi. Stasera eravamo un po’ corti. Poi tutto quello che arriva per farci allungare la coperta è ben accetto”

Foto: Instagram Pisacane