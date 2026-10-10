Pisacane: “Deiola e Kevin Carlos ci saranno. Dobbiamo incassare meno tiri in porta”

10/10/2026 | 16:35:46

Fabio Pisacane presenta la sfida contro la Juventus in conferenza stampa.

Sugli infortunati: “Deiola ha bruciato le tappe, ma è ovvio che la sosta lo ha aiutato. Ogni calciatore ha una certa soglia del dolore, lo stiamo valutando, ma sarà dela partita come così Kevin Carlos. Per il resto tutti arruolabili, tranne i tre soliti”.

Sulla sosta: “E’ arrivata al momento giusto, ci ha consentito di recuperare giocatori ed energie. Domani dopo la gara vedremo se le mie parole saranno andate di pari passo. Dopo una sosta così lunga mi aspetto di rivedere quel sacrificio e mentalità con cui abbiamo cominciato”.

Su Nzola: “Nzola ha fatto un percorso individuale, non è stato facile. Mi auguro che il suo primo goal abbia un seguito. Potrebbe partire dal primo minuto”.

Su Romano: “Romano è un giocatore che può fare sia la mezz’ala che il play. Poi ognuno di noi pensa il vestito da porre alla squadra. Lo vedo mezz’ala dinamica, ma con altri piani gara può essere schierato anche da play”.

Sulla Juventus: “Mi aspetto una Juventus che vorrà fare la partita. Ha struttura, vorrà fare bottino pieno. Dovremo essere bravi a contrastarli. Giocherà con un 4-3-4 o 4-2-3-1. Sugli esterni ha un potenziale enorme, non è una squadra perfetta, ma abbiamo tantissimo rispetto”.

Sulla difesa: “Miglior difesa? Sicuramente mi soddisfa, però i tiri concessi mi suggeriscono di lavorare su un aspetto: abbiamo preso 102, di cui 20 in porta, media di 4 tiri in porta. Mi auguro di prenderne meno, sono tanti. La squadra ha alternato un blocco medio con pressioni offensive alternate, ma quello che fa la differenza è la fame”.

Foto: Instagram Pisacane