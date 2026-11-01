Pisacane: “Deiola colpito al volto? L’episodio parla chiaro, ma credo nella buonafede degli arbitri. Non abbiamo mai staccato la spina”

01/11/2026 | 17:28:50

Fabio Pisacane analizza la sconfitta contro la Lazio: “Sul colpo al volto di Deiola? Il direttore di gara vale come un giocatore. L’episodio parla in modo chiaro e voglio evitare la polemica. Mi concentro su altro. Preferisco lasciare in pace l’arbitro, sono convinto della loro buonafede. Penso che quando vedi la tua squadra lottare così in un campo del genere non ci sia niente da toccare a livello mentale. Non ho mai visto la squadra staccare la spina. Torneremo a fare punti. Oggi non abbiamo voluto rischiare Winks che per me è importantissimo. Mi spiace per Fadera perché allungava la Lazio”.

Foto: X Cagliari