Pisacane: “Dedichiamo la vittoria a Roberto Muzzi che ha perso il papà e che ha cresciuto tanti di questi ragazzi”

12/09/2026 | 23:27:01

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Sky dopo la vittoria di Bergamo: “In questo momento l’Atalanta è una corazzata, ma lo sarà ancora di più quando metterà dentro le cose che vuole il mister, ma in questo momento la linea a 4 non è ancora sarriana. Ci tengo a dedicare la vittoria a Roberto Muzzi che ha perso il papà. Con il presidente e il direttore Accardi siamo partiti per Roma e siamo poi arrivati qui alle quattro. Mendy era giusto che segnasse perché è uno dei ragazzi che lui ha fatto crescere, come tanti altri”.

foto x cagliari