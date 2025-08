Pisacane: “Contento dei nuovi, Kiliçsoy sarà un valore aggiunto”

02/08/2025 | 23:51:07

Nel postpartita del Trofeo Gigi Riva, vinto dal Cagliari contro il Saint-Étienne, Fabio Pisacane ha fatto il punto sulla prestazione della squadra e sul mercato in corso. Il tecnico rossoblù si è detto soddisfatto delle risposte arrivate in campo, anche da parte dei nuovi arrivati. “Ho voluto mantenere alcuni riferimenti importanti, ma era giusto testare anche soluzioni alternative – ha spiegato – perché nel corso della stagione possono sempre presentarsi situazioni inattese. Sono contento di lavorare con giocatori come Folorunsho e Mazzitelli: ci daranno una grossa mano. E lo stesso vale per Kiliçsoy, che presto sarà ufficiale: ha qualità e potrà essere un’arma in più”. Pisacane, ha poi commentato anche le prestazioni di Zappa e Obert: “Zappa lo vedo prettamente come terzino, mentre Obert è più duttile: può fare bene sia centrale che sulla fascia. Alla Samp giocava dietro, ma anche come laterale, con giocatori offensivi davanti come Felici o Luvumbo, sa adattarsi bene. Entrambi stanno lavorando con grande impegno, e questo per un allenatore è fondamentale”.

Foto: insta kilicsoy